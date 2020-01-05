تين كات يُصحح أخطاء لاعبي الاتحاد
قبل مباراة النصر

تين كات يُصحح أخطاء لاعبي الاتحاد

2020/01/05
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته، مساء اليوم الأحد، على رديف ملعب الجوهرة في جدة.

وعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي هينك تين كان اجتماعًا بلاعبي الاتحاد لتصحيح الأخطاء ومناقشة بعض النواحي الفنية المتعلقة بالمباراة الماضية.

وخصص الجهاز الفني مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعي اليوم، للتركيز على الجوانب اللياقية، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد النصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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