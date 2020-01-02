ثاني صفقة يسعى الاتحاد لضمها

المواطن - محمد سمعه

يفكر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التعاقد مع صفقة دفاعية لتدعيم الخط الخلفي للاتحاد الذي عانى من أخطاء، أدت إلى خسارة الفريق للعديد من المباريات بالفترة الأخيرة.

وتُركز الإدارة الاتحادية على التعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي لاعب نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي، خاصة أن حجازي يعيش خلافات حالية مع نادي ويست بروميتش ويرغب في الرحيل.

وما يُهدد صفقة انتقال حجازي إلى الاتحاد، هو المدرب الكرواتي سلافين بيليتش مدرب الاتحاد السابق ومدرب نادي ويست بروميتش آلبيون، خاصة أن المدرب الكرواتي قد يرفض التفريط في أي من عناصره وذلك من أجل الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المقبل.

وفي سياق آخر، كشف موسى المحياني، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، والناقد الحصري لـ برنامج الدوري مع وليد عن الصفقات التي يحتاجها فريق الاتحاد لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من موسم الفريق الحالي.

ما يحتاجه الاتحاد من صفقات

وقال موسى المحياني خلال برنامج “الدوري مع وليد”: من وجهة نظري الاتحاد يحتاج إلى لاعبين في الثلث الدفاعي وظهير؛ لأن الأظهرة معطلة في صفوف الاتحاد، ونحن في نصف الدوري، إذا استمر الاتحاد بهذا الشكل فقد تكون العواقب وخيمة.

بريجوفيتش يُعاني بشدة

وتابع المحياني: الاتحاد وضعه سيئ، حتى بريجوفيتش الذي كان متألقًا يعاني مع الاتحاد ومستواه سيئ للغاية، لا أعلم لكن ربما فقد الثقة بسبب عدم تأقلمه مع العميد. يذكر أن الاتحاد تعاقد مع ليوناردو غيل لثلاثة مواسم قادمًا من نادي روساريو سنترال الأرجنتيني.

تابعنا على تواصل معنا على