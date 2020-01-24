ثغرة خطيرة في فيسبوك تستهدف السياسيين

المواطن - متابعة

اكتشف فريق Semicolon، وهي شركة مختصة في البرمجة والحلول الأمنية وتتخذ من لبنان مقرًّا لها، مؤخرًا ثغرة أمنية في نظام التراسل بين المعلنين السياسيين وشركة فيسبوك، تتيح للمهاجمين والجهات الخارجية الاطلاع على الرسائل المتبادلة بين أي معلن سياسي وإدارة الشركة.

في التفاصيل: قالت الشركة: إن الثغرة أصابت كافة المعلنين السياسيين في الموقع منذ إطلاق هذه الآلية عام 2018.

وأضافت: “تتيح الثغرة للمهاجمين قراءة الرسائل وحفظها والاطلاع على أعداد الملفات والمرفقات المتبادلة بين المعلن السياسي وشركة فيسبوك، وتتيح أيضًا تتبع عملية التحقق من هوية المعلن السياسي، ومعرفة إن كان حصل على موافقة الشركة أو الرفض مع سبب الرفض الذي ترسله الشركة عبر النظام”، وفقًا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

يشار إلى أن فيسبوك تعاملت مع تقرير فريق Semicolon حول الثغرة بشكل سريع، حيث تمت معالجة الثغرة خلال 48 ساعة من تاريخ إرسال التقرير إلى الشركة، وتعتبر هذه الثغرة واحدة من أخطر الثغرات الأمنية التي استهدفت السياسيين في منصة فيسبوك.

وقالت الشركة: إن فيسبوك سمحت لهم بالإعلان عن تفاصيل الثغرة بعد قيامها بمعالجتها بالتعاون مع الفريق.

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