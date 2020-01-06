ثلاثة أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن.. التسجيل مستمر

المواطن - واس

يترقب المواطنون صرف الدعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن، والمقرر أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين بعد ثلاثة أيام تقريبا.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم الخميس 9 يناير بدلا من يوم 10 يناير الذي يصادف يوم إجازة رسمية في البلاد.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة استحقاق شهر فبراير من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

تابعنا على تواصل معنا على