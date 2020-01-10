ثلوج وأمطار على حقل ولقطات توثق جمال الطبيعة
شملت القصير وضواحيه السر والوادي الأسمر

ثلوج وأمطار على حقل ولقطات توثق جمال الطبيعة

2020/01/10
الساعة 7:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

هطلت اليوم أمطار تراوحت مابين الغزيرة إلى المتوسطة مصحوبة بتساقطات كثيفة للثلوج على مراكز محافظة حقل شملت مركز القصير وضواحيه السر والوادي الأسمر.
كما هطلت أمطار على مركز أبو الحنشان شملت المركز وضواحيه وهطلت الثلوج على قمم الجبال المحيطة بالمركز، كما تساقطت الأمطار المصحوبة بالثلوج على مركز علقان شملت الظهر والصدارة، وعلى مركز الزيتة والهجر التابعة له ووادي نتيش والوادي الأبيض والضيفة والخرج والشقة ووادي أذل والرص.
وشهد مركز الوادي الجديد هطول أمطار شمل كلا من المخطط وجله وعناب.
 

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