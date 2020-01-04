ثمن رأسه 15 مليون دولار.. عملية نوعية تودي بـ شهلاي

المواطن - متابعة

يبدو أن نظام الملالي في طهران سيعاني كثيرًا هذه الأيام، فبعد ساعات من مقتل قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس تم الإعلان عن استهداف عبدالرضا شهلاي، أحد قادة الحرس الثوري في إيران، عبر عملية نوعية في اليمن.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت، في ديسمبر الماضي، عن مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار، لمن يدلي بأي معلومات عن شهلاي بوصفه متورطًا في أعمال إرهابية وفي نقل سلاح للميليشيات الإيرانية في اليمن.

وأشارت مصادر محلية يمنية إلى أن شهلاي تم استهدافه في عملية نوعية نفذتها قوات التحالف العربي في اليمن.

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