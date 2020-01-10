ثنائية أمرابط وحمدالله تُقلق الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الثنائي المغربي نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع نادي النصر ليكونا من أبرز لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

أمرابط وحمدالله

وتعول جماهير النصر كثيرًا على أمرابط وحمدالله في قيادة النصر لتجاوز عقبة الاتحاد اليوم، لمواصلة سلسلة الانتصارات؛ والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويلعب النصر ضد الاتحاد اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، صالح المطلق أن فرص العالمي في الفوز على الاتحاد اليوم كبيرة، مضيفًا: “أعتقد أن النصر سيلعب على العرضيات ومنح الحرية للثلاثي الهجومي”.

وأشاد بالثنائي المغربي في صفوف النصر، وقال المطلق خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “ثنائية أمرابط وحمدالله مخيفة للفرق والمدربين”.

ويُعد نور الدين أمرابط من أكثر اللاعبين تنفيذًا للمراوغات الناجحة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ51 محاولة، وقام بصناعة 13 فرصة، وقام بصناعة 4 أهداف حتى الآن.

كما واصل عبدالرزاق حمدالله تألقه مع النصر هذا الموسم، ويتصدر قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 أهداف بالتساوي مع مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

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