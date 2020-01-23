أنقذ الراقي أمام الرائد

ثنائية السومة تُشعل تويتر والأهلاويون يُطلقون عليه لقبًا جديدًا

2020/01/23
الساعة 10:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي والرائد في الدوري
المواطن - محمد سمعه

نال النجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي نصيب الأسد من الإشادة، وذلك بعد الفوز على الرائد اليوم الخميس بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطلق العديد من الجماهير الأهلاوية لقب “الأسطورة” على السومة الذي أنقذ الأهلي اليوم عندما أحرز هدفي الفوز في شباك نادي الرائد، بعد أن كان الرائد متقدمًا بهدف سجله اللاعب المغربي محمد فوزير في الدقيقة السادسة والستين.

جماهير الأهلي تتغنى بثنائية السومة

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والرائد اليوم الخميس في الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ورفض الحكم شكري الحنفوش احتساب ركلة جزاء للاعبي الرائد بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي الأهلي، حيث ذهب إلى الـVAR وأكد عدم وجود مخالفة على لاعب الأهلي.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب المغربي محمد فوزير الهدف الأول للرائد عند حلول الدقيقة الـ66 من عمر المباراة بطريقة مخادعة، حيث سدد الكرة داخل الشباك وفشل الحارس ياسر المسيليم حارس الأهلي في صدها لتنزلق الكرة من يده وتدخل الشباك معلنة تقدم الرائد بالهدف الأول.

ولم يستسلم الأهلي، حيث نجح عمر السومة في إحراز هدفين للراقي بالدقيقتين الـ84 والـ85، ليخطف الأهلي ثلاث نقاط ثمينة.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 29 نقطة بالمركز الثالث، أما نادي الرائد فتجمد رصيده عند 26 نقطة بالمركز الرابع.

وكانت مباراة الأهلي والرائد أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

الأهلاويون يصفون السومة بالأسطورة

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سعيدالحمراني
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سعيدالحمراني

يستاهل أبوخطاب المرعب

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