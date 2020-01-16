ثنائية صالح الشهري تُقرب الهلال من هدفه المفقود

المواطن - محمد سمعه

فرض اللاعب صالح الشهري نفسه نجمًا للفريق الهلالي في مباراة الاتفاق التي أُقيمت اليوم الخميس ضمن مباريات دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ونجح صالح الشهري في إحراز هدفين لفريق الهلال في شباك الاتفاق في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة السابعة والتسعين من عمر الشوط الإضافي الأول.

وقرّبت ثنائية صالح الشهري فريق الهلال من تحقيق هدفه المفقود ألا وهو التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى الفريق الهلالي للاعتماد على كافة عناصره للفوز بلقب الكأس الذي فقده بالموسم الماضي، عندما ودع البطولة من دور نصف النهائي بالخسارة أمام نادي التعاون بخماسية دون رد.

سعادة بالثنائية في الاتفاق

وكان صالح الشهري علّق بعد مباراة الهلال والاتفاق قائلًا بأنه سعيد بتألقه مع الأزرق، مضيفًا أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم كل ما لديه مع بطل آسيا بالمرحلة المقبلة.

وبعد فوز فريق الهلال على الاتفاق بفضل ثنائية صالح الشهري، سيواجه الهلال في دور نصف النهائي الفائز من مباراة أبها والفتح.

يذكر أن صالح الشهري يلعب مع فريق الهلال على سبيل الإعارة من نادي الرائد.

تجربة برتغالية لم تستمر

وسبق لـ صالح الشهري اللعب في صفوف الأهلي في المملكة وفريق بييرا مار البرتغالي.

وبعد ثنائية صالح الشهري في شباك الاتفاق، أصبح رصيد مهاجم الهلال من الأهداف في بطولة كأس الملك، ثلاثة أهداف.

وسجل صالح الشهري مع نادي الهلال في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري، أربعة أهداف ليُسجل سبعة أهداف للفريق الأزرق في بطولتي الدوري والكأس معًا.

وجاء اعتماد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على اللاعب صالح الشهري في لقاء الاتفاق لإعطائه الفرصة وإراحة بعض نجوم الفريق الهلالي، وذلك بسبب ضغط المباريات المنتظر لبطل آسيا.

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