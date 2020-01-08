جازان تستقبل الأسير أبو طويل بالزغاريد

المواطن - علي شيبان - جازان

استقبل أهالي منطقة جازان الأسير السعودي عبدالرحمن أبو طويل صباح الاثنين، في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان قادماً من الرياض بعد أن تم أسره قبل عدة أشهر من قبل المليشيات الحوثية أثناء دفاعه عن الوطن.

وكان في استقبال أبو طويل بمطار الملك عبدالله بجازان شيخ شمل قبائل المسارحة الشيخ حسين فقيهي وشيخ قبيلة الطوالة الشيخ عبدالله أبو طويل وعدد من الأعيان ووجهاء المسارحة وأهالي الأسير وذلك بعد غياب عدة أشهر.

وتأتي عودة أبو طويل بعد جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار اتفاق ستوكهولم لتسليم الأسرى بين قوات التحالف وميليشيا الحوثي في اليمن.

من جهة أخرى، قدم الشيخ حسين فقيهي التهنئة لوالد الأسير وشيخ القبيلة وأسرته بهذه المناسبة، كما تقدم بالشكر الجزيل والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما يبذلون من جهود لخدمة الدين والوطن.

أما الشيخ عبدالله أبو طويل فقال: أتقدم بوافر الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الجهود المبذولة لجنودنا البواسل في داخل وخارج الوطن، ونحمد الله على عودة البطل.

وكست الفرحة والسرور وجه والد الأسير عبدالرحمن أبو طويل، فيما عمت الفرحة والزغاريد أرجاء منزل أسرته، مثمنين جهود حكومة المملكة العربية السعودية والاهتمام بالجنود داخل وخارج الوطن.

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