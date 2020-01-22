جاسوسان روسيان في منتدى دافوس !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تعتقد الشرطة السويسرية أنها أحبطت محاولة من جواسيس روس متنكرين في زي سباكين؛ بهدف إخفاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث يجتمع قادة العالم هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة تاغيس أنزيغر السويسرية، أثيرت الشكوك بإقامة رجلين لمدة ثلاثة أسابيع، وعندما تبين أنهما يحملان جوازات سفر دبلوماسية ولم يستطيعا شرح كيف حصلا عليها.

واستجوب المحققون الرجلين الروسيين في المنتجع الفاخر، وقال أحدهما إنه يعمل سباكًا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس: لقد كانت عملية تفتيش دورية للشرطة، كلا الرجلين كان يحمل جواز سفر دبلوماسي روسي لكن لم يتم تسجيلهما رسميًا كدبلوماسيين في سويسرا.

وتشتبه السلطات السويسرية في أن الرجلين حضرا للتجسس بالمنتدى هذا الأسبوع والذي يستمر وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتجمع القمة السنوية بين كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال على مستوى العالم، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من بين الذين حضروا هذا العام، مما يجعلها هدفًا محتملًا واضحًا.

ومن جهتها، نفت روسيا وقوع أي مؤامرة، وقال المتحدث باسم السفارة الروسية ستانيسلاف سميرنوف: لم نتلق أي معلومات حول هذا الأمر من السلطات السويسرية، ولا يوجد دليل على التجسس.

وعند سؤاله عن سبب زعم أحد الرجال أنه سباك، قال سميرنوف: إنها ربما كانت نكتة غبية.

وقالت الصحيفة: إن مكتب المدعي العام السويسري لم يفتح إجراءات جنائية في حادثة دافوس.

وأصبحت سويسرا في حالة تأهب متزايد للجواسيس الروس الذين يعملون في البلاد، بعد أن أظهر تقرير صادر عام 2018 من جهاز المخابرات الفيدرالي السويسري أن واحدًا من كل أربعة دبلوماسيين روس جاسوس.

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