جامعة جدة تعلن فتح باب القبول للتقديم على الدراسات العليا

المواطن - جدة

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة جدة عن فتح بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا، وفق التفاصيل التالية:

الكليات:

كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

كلية الأعمال

كلية علوم وهندسة الحاسب

كلية العلوم

كلية القانون والدراسات القضائية

كلية علوم الرياضة

كلية التربية

كلية التصاميم والفنون

كلية العلوم والآداب بخليص

كلية الهندسة

كلية اللغات والترجمة

» الشروط العامة للقبول :

• حسب اللائحة الموحدة للدراسات العليا المادة (١٣) يشترط ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودياً، أو حاصلاً على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين..

أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.

أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.

التفرغ التام للدراسة لمرحلة الدكتوراه.

ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياً.

• تشترط جميع برامج الماجستير شرط اللغة الإنجليزية للقبول باستثناء بعض البرامج في بعض التخصصات، ويستثنى من شرط اللغة الإنجليزية لبرامج الماجستير الحاصلين على مؤهل من جامعة في دولة ناطقة باللغة الإنجليزية (أمريكا, بريطانيا …) , وكذلك الحاصلين على بكالوريوس في الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية (لا ينطبق هذا الاستثناء على المتقدمين على ماجستير اللغة الإنجليزية).

• مواعيد التقديم :

متاح حاليا وينتهي يوم الخميس 26 / 6 / 1441 هـ الموافق 2 / 2 / 2020 م، وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط ( اضغط هنا )، وبوابة القبول ( اضغط هنا ).

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