جامعة نجران تبدأ التسجيل في برامج الماجستير

المواطن - واس

أعلنت جامعة نجران بدء التسجيل في عدد من برامج الماجستير، بدءًا من يوم الثلاثاء القادم، ويستمر عشرة أيام.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح عسيري أن القبول خُصص في برامج الماجستير بالتربية الخاصة في “مسارات صعوبات التعلم، المناهج وطرق التدريس، الحديث وعلومه، الفقه للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات ورياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات فقط، وبرنامج ” فيزياء المواد المتقدمة” للبنين فقط.

وأشار عسيري إلى أن التسجيل سيكون متاحًا عبر الرابط الإلكتروني (هنا)، داعيًا المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.

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