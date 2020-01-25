جاميروكواي معجب بالعلا ومتحمس للعودة إليها مع أسرته

المواطن - الرياض

توجه الفنان البريطاني جاي كاي، الملقب بـ “جاميروكواي”، بالشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رؤيته لمحافظة العلا، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان على حسن استضافته بها.

الفنان "جي كي" يشكر ولي العهد على رؤيته للعلا وسمو الأمير بدر بن فرحان على الاستضافة #شتاء_طنطورة!#العلا#جاميروكواي_في_العلا "Jay Key" Thanks the Crown Prince for his vision of AlUla and Prince Badr bin Farhan for the hospitality#WinterAtTantora #Jamiroquai#AlUla pic.twitter.com/fl5CleW2Ge — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 24, 2020

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان شتاء طنطورة مقطع فيديو من حفل فرقة الجاز البريطانية جاميروكواي، والذي أحيته مساء أمس الجمعة، على مسرح “مرايا”، وتحت رعاية الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وأعرب الفنان جاي كاي خلال الفيديو عن شكره لولي العهد ووزير الثقافة، معرباً عن إعجابه الشديد بمحافظة العلا، مؤكداً أنه سيعود لزيارتها مرة أخرى ولكن برفقة عائلته وتحديداً طفلتيه البالغتين من العمر 3 و 5 سنوات، موضحاً أنه لم يتوفر لديه الوقت الكافي للاستمتاع بالمحافظة.

يذكر أن فرقة جاميروكواي البريطانية تأسست في مطلع التسعينيات، بقيادة المغني العالمي جاي كاي، وذاع صيتها بعد مقطع فيديو بعنوان “الجنون الافتراضي”، انتشر عام 1996.

وحققت الفرقة الكثير من الإنجازات خلال رحلتها الفنية، حيث حققت مبيعات 27 مليون ألبوم، وصنفت ضمن أفضل الفرق الموسيقية في بريطانيا.

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