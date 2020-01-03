جدة تخطف الأنظار بحفل افتتاح رالي داكار 2020 ..غدًا

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار العالم إلى “قرية داكار” في كورنيش جدة الشمالي، مساء يوم غد السبت، لمتابعة الحفل الرسمي لافتتاح منافسات سباق رالي داكار السعودية 2020.

ومن المقرر أن يحضر حفل افتتاح رالي داكار السعودية 2020، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من آخر الاستعدادات لاستضافة رالي داكار السعودية 2020 المقرر انطلاقه، يوم الأحد ويستمر حتى يوم 17 من شهر يناير الجاري.

ويبدأ رالي داكار السعودية 2020 في جدة وينتهي في القدية، وسيكون هناك 12 مرحلة، وتُعد المملكة هي الدولة رقم 30 التي تستضيف منافسات السباق الشهير، ويشهد مشاركة 550 شخصًا يمثلون أكثر من 62 جنسية من جميع دول العالم.

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