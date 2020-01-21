جدول رحلات قطار الحرمين بمكة والمدينة حتى 29 مارس

المواطن - المدينة المنورة

نشرت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جدولًا لرحلات قطار الحرمين خلال شهر مارس المقبل.

وعلقت إمارة منطقة المدينة المنورة بقولها: “رحلات قطار الحرمين السريع حتى ٢٩ مارس المقبل”.

يذكر أن قطار الحرمين السريع، عبارة عن خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي.

ويُعد قطار الحرمين السريع، أول وأسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتكون المشروع من 35 قطارًا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة تبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا، وله خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأخرى في وسط محافظة جدة.

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