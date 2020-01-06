جدول مواعيد مباريات دور الثمانية بـ كأس الملك سلمان
تم الإعلان عنه اليوم

جدول مواعيد مباريات دور الثمانية بـ كأس الملك سلمان

2020/01/06
الساعة 4:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019-2020.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الهلال والاتفاق يوم 16 يناير على ملعب جامعة الملك سعود في تمام الساعة الـ6:05 مساءً.

المباراة الثانية بين فريقي العدالة والنصر يوم 17 يناير على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في تمام الساعة الـ5:55 مساءً.

أما المباراة الثالثة فستجمع بين فريقي أبها والفتح يوم 18 يناير في تمام الساعة الـ3:55 مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

وتُختتم مباريات ربع النهائي بلقاء الوحدة والأهلي يوم 18 يناير في تمام الساعة الـ6:40 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة.

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