جدول مواعيد مباريات دور الثمانية بـ كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019-2020.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الهلال والاتفاق يوم 16 يناير على ملعب جامعة الملك سعود في تمام الساعة الـ6:05 مساءً.

المباراة الثانية بين فريقي العدالة والنصر يوم 17 يناير على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في تمام الساعة الـ5:55 مساءً.

أما المباراة الثالثة فستجمع بين فريقي أبها والفتح يوم 18 يناير في تمام الساعة الـ3:55 مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

وتُختتم مباريات ربع النهائي بلقاء الوحدة والأهلي يوم 18 يناير في تمام الساعة الـ6:40 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة.

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