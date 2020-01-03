جراحة تبعد بوجبا عن مانشستر يونايتد 6 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، عن تطورات الحالة الصحية لنجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوجبا بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن بوجبا خضع لعملية جراحية في الكاحل، مساء أمس الخميس، ومن المنتظر غيابه عن المشاركة في المباريات لفترة تصل إلى 6 أسابيع.

وغاب بول بوجبا عن مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال، يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بسبب شعوره بآلام في الكاحل قبل المواجهة.

وافتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نجمه بول بوجبا في العديد من المباريات هذا الموسم، حيث غاب عن المشاركة لفترة تقترب من 3 أشهر، بسبب إصابة أخرى في الكاحل.

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