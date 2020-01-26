جروس حائر .. من يُعوض السومة آسيويًا ؟

المواطن - محمد سمعه

أصبح أمام المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خياران، وذلك من أجل تعويض غياب عمر السومة عن مباراة الأهلي واستقلال طاجيكستان بدوري أبطال آسيا التي تُقام بعد غد الثلاثاء.

وسيكون التركيز من جروس على اللاعب الجزائري يوسف بلايلي أو سلمان المؤشر، وذلك من أجل تعويض غياب السومة، خاصة أن الثنائي يُجيد اللعب كمهاجم صريح مما يُسبب حيرة للمدرب السويسري.

وبدأ جروس مؤخرًا في الاعتماد على يوسف بلايلي الذي استعاد جزءًا من مستواه مع الأهلي، كما أن غيابه عن مباراة الرائد الخميس الماضي في الدوري أثر بالسلب هجوميًا على الراقي.

كذلك قدم سلمان المؤشر أداءً جيدًا للغاية في مباراة الأهلي والرائد، مما يجعل جروس يُطالب بسرعة تجديد عقده، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.

من ناحية أخرى، أعلن النادي الأهلي، أمس السبت، عن مدة غياب النجم السوري عمر السومة، وذلك بعد أن تعرض لإصابة بخلع في الكتف، خلال مباراة الرائد بالجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر “تويتر” أن الفحوصات الطبية والأشعة أثبتت حاجة السومة لمدة 14 يومًا من أجل العلاج والتأهيل للمشاركة من جديد في تدريبات الفريق الأول بالأهلي.

وكان السومة، تألق وسجل هدفين للنادي الأهلي في شباك نادي الرائد، حيث انتهت المباراة بفوز الراقي بثنائية مقابل هدف.

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