جروس يتحدث للإعلام عن مباراة الأهلي والاستقلال غدًا

المواطن - مروة نبيل

يعقد المدير الفني للراقي، السويسري كريستيان جروس، مؤتمرًا صحافيًّا، ظهر يوم غد الاثنين، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويتحدث جروس في المؤتمر الصحافي عن الجوانب الفنية المتعلقة بمباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي المقبلة، ضمن منافسات الملحق المؤهل الآسيوي.

ويلعب الأهلي ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2019/ 2020.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي المقبلة، لتحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى البطولة الآسيوية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذه المباراة بعد حصوله على المركز الرابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، خلف النصر البطل، الهلال الوصيف، والتعاون صاحب المركز الثالث.

تابعنا على تواصل معنا على