جروس يدفع بأوراقه الرابحة ضد الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني السويسري كريستيان جروس عن تشكيلة الراقي الأساسية في مباراة الفيحاء ضد الأهلي التي ستنطلق، بعد قليل.

ويحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة الفيحاء ضد الأهلي اليوم على ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء ضد الأهلي

وجاء تشكيل الراقي الأساسي في مباراة الفيحاء ضد الأهلي كالتالي؛ ياسر المسيليم، سعيد المولد، محمد خبراني، محمد آل فتيل، لوكاس ليما، جوزيف دي سوزا، ألفيس ساريتش، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي، دجانيني تافاريس وعمر السومة.

ويجلس على مقاعد بدلاء الراقي في مباراة الفيحاء ضد الأهلي كل من؛ باسم العطالله، أرفين زوكانوفيتش، حسين عبدالغني، يزيد البكر، حسين المقهوي، علي الأسمري، محمد المجحد، سلمان المؤشر ومهند عسيري.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لتحقيق الفوز في مباراة الفيحاء ضد الأهلي اليوم، لمواصلة مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين ومصالحة الجماهير بعد خسارته الأخيرة ضد الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق البرتقالي للظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز في مباراة الفيحاء ضد الأهلي اليوم خاصة أنها على ملعبه ووسط جماهيره.

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