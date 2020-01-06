جريمة مروعة بمصر.. ذبح وحرق 7 أشخاص من أسرة واحدة
أحرق الجناة المنزل لإخفاء معالم الجريمة

جريمة مروعة بمصر.. ذبح وحرق 7 أشخاص من أسرة واحدة

2020/01/06
الساعة 9:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن قوات الأمن تكثف جهودها لإلقاء القبض على مرتكبي جريمة بشعة بحق 7 أشخاص من أسرة واحدة عُثر عليهم مذبوحين في إحدى قرى محافظة البحيرة شمالي البلاد، كما تم إحراق منزلهم بعد قتلهم.

وقالت قوات الأمن في البحيرة إنها تلقت بلاغاً من الأهالي، يفيد العثور على 7 أشخاص مذبوحين داخل منزلهم وآثار نيران بالمنزل.

وأشارت صحيفة “الوطن” المصرية، إلى أن أهالي عزبة علي التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، قاموا بإبلاغ الشرطة عقب محاولات الجناة إحراق المنزل بمحتوياته لإخفاء معالم الجريمة، ثم فروا من مسرح الجريمة.

وشيع مئات الأهالي جثامين الضحايا وسط حالة من الحزن والسخط على مرتكبي الواقعة، وقال أحد أقارب الضحايا إنهم يترقبون ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة والقصاص العاجل.

وكشفت التحقيقات الأولية أن شبهة جنائية وراء الجريمة، والجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة، وبينت معاينة النيابة وجود جروح قطعية برقبة رب الأسرة وأطفاله وأن الضحايا زوج ووالدته وزوجته و4 من أولاده.

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