جماهير الاتحاد بنبرة غاضبة: نريد طرد إدارة أنمار

المواطن - محمد سمعه

شنت جماهير نادي الاتحاد هجومًا ناريًّا على إدارة أنمار الحائلي، بعد خروج العميد من دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نادي الفتح، اليوم الأربعاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ودشنت جماهير الاتحاد وسمًا عبر تويتر بعنوان “جمهور الاتحاد يطرد إدارة أنمار”؛ وذلك بسبب وجود حالة من الغضب من قبل الجماهير على إدارة الحائلي منذ تولي مسؤولية رئاسة النادي في صيف 2019 بعد الفوز في الانتخابات.

ومع كثرة النتائج المخيبة من فريق الاتحاد تُشير أصابع الاتهام حاليًّا إلى شخصين، هما السبب وراء تراجع نتائج الفريق الأول منذ انطلاق الموسم الجاري.

وقال النجم صالح الداود نجم النصر والشباب السابق: بالنسبة لي أرى أن المدرب خوسيه لويس سييرا والإدارة برئاسة أنمار الحائلي هما السبب وراء تراجع الاتحاد؛ لأن المدرب كان مسؤولًا عن إعداد الفريق والإدارة مسؤولة عن الصفقات، يرحل عنك 3 من اللاعبين الأجانب وهما دا كوستا وخيمينيز وفيتشيو، فهذا يدل على الخلل الواضح بالفريق.

وتسببت خسارة الاتحاد من الفتح في زيادة الأوضاع بشكل سيئ في صفوف العميد قبل الجمعية العمومية غير العادية التي من المقرر انعقادها غدًا الخميس للحديث عن مصير النادي وإدارته برئاسة أنمار الحائلي.

رحيل الإدارة مطلب:

وربما تؤدي خسارة الاتحاد إلى تفكير الجمعية العمومية بالعميد إلى إقالة أنمار الحائلي من منصبه كرئيس للنادي مع تغيير الإدارة الحالية للنادي.

ومع مرور الأيام، تزداد أوضاع الاتحاد من سيئ إلى أسوأ، خاصة أن الفريق لا يقدم نتائج إيجابية ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث عشر في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة.

ولم تشعر جماهير الاتحاد بالسعادة أو بالرضا على أداء مجلس إدارة أنمار الحائلي منذ قدومه لتولي رئاسة النادي في الانتخابات الصيفية بالعام الماضي 2019.

وتُعد مباراة الاتحاد ضد الفتح هي المباراة الأخيرة للاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا نجم الاتحاد، الذي يستعد لمغادرة العميد في الميركاتو الشتوي الحالي.

الصفقة الجديدة تُتابع خسارة الاتحاد:

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل، صفقة الاتحاد الجديدة، تابع مباراة الفتح بكأس خادم الحرمين الشريفين اليوم من المدرجات.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفتح بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث نجح المغربي كريم الأحمدي بالتقدم بالهدف الأول لنادي الاتحاد بالدقيقة الثالثة عشرة، ثم سجل اللاعب ميتشيل فريدي هدف التعادل لفريق الفتح بالدقيقة الخامسة عشرة.

وألغى الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان هدفًا لنادي الاتحاد بداعي التسلل عند حلول الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل حمدان الشمراني لاعب الاتحاد هدفًا بالخطأ في مرماه للفتح بالدقيقة التسعين.

جدير بالذكر أن الفتح عبر لدور الثمانية من بطولة كأس الملك بعد إقصاء الاتحاد، حيث سيواجه فريق أبها بدور ربع النهائي.

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