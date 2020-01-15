جماهير الاتحاد تُطالب برحيل 3 لاعبين وتحدد صفقة مهمة

المواطن - محمد سمعه

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد برحيل اللاعبين “الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنه جوناس والمغربي كريم الأحمدي” لاعب الوسط، بعد أدائهم المخيب مع الاتحاد اليوم الأربعاء ضد نادي أولمبيك آسفي المغربي بذهاب دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ومن خلال تعليقات الجماهير الاتحادية عبر “تويتر” اتفق الاتحاديون على رحيل مارسيلو غروهي وجوناس وكريم الأحمدي مع احتياج الفريق الاتحادي لضم مهاجم قوي، خاصة بعد تواضع مستوى اللاعب هارون كمارا في الفترة الأخيرة.

وفي سياق آخر، أعلن نادي الترجي التونسي، وبشكل رسمي، موافقته على انتقال لاعبه التونسي أنيس البدري إلى نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الترجي عبر “تويتر” أنه تمت الموافقة على انتقال أنيس البدري للاتحاد بعد أن تقدم الأخير باعتذار للترجي حول سفره للسعودية دون استئذان من إدارة النادي التونسي.

وقال الصحافي نزار هنيني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء: “حصري: تم التوصل إلى اتفاق بين الترجي والاتحاد من أجل تنقل أنيس بدري إلى الفريق”.

وتابع تغريدته عبر “تويتر” قائلًا: “ولكي تتم الصفقة يجب إمضاء الطرفين، إلا أن الطرف التونسي لم يمضِ إلى حد الساعة.. إدارة الاتحاد تنتظر منذ البارحة”.

وكان نادي الاتحاد تعادل مع نادي أولمبيك آسفي المغربي بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

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