جماهير الاتحاد: وداعًا فيلانويفا

المواطن - مروة نبيل

كشفت تقارير محلية أن التشيلي كارلوس فيلانويفا سيخوض مباراته الأخيرة مع الاتحاد اليوم ضد الفتح، ما دفع الجماهير لتدشين هاشتاق عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” لتوديعه.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفتح اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وداعًا فيلانويفا

وأطلقت جماهير نادي الاتحاد هاشتاق يحمل اسم وادعًا فيلانويفا على “تويتر”، وشهد تفاعلًا كبيرًا من مشجعي العميد، حيث أشادوا بالنجم التشيلي، ووجهت إليه الشكر على تألقه مع الفريق طوال الأربع سنوات الماضية.

وكتبت منال الغامدي: “الله يوفقه والله رحيله بيوجع قلوبنا ما راح ننسى أفضاله وخدماته العظيمة للنادي ألف شكر لما قدمه للاتحاد وداعاً يا أفضل وأعظم لاعب أجنبي مر على الاتحاد في هذي السنوات الأربع راح يفضل بقلوبنا ولن ننساه”,

وقال صالح عبدالله: “هتفنا باسمه تغنينا فيه انحسدنا عليه كان ولازال من أفضل المحترفين الي راح يخلد التاريخ اسمهم في سجلات الاتحاد بجانب العظماء فيلانوفيا اسم احترم الاتحاد بالمقابل الكل احترمه واحبه.. شكراً لك على كل شيء”.

وتفاعل عبدالله مع هاشتاق وداعًا فيلانويفا وقال: “وإن سألوني يوماً عن كل ما هو جميل في حياتي سأكتفي بِذكر فيلانويفا”، وكتب أدم محمد: “وقع عقده والجمهور غاضب من الصفقة.. ويوقع المخالصة والجمهور يهتف باسمه تقديراً واعجاباً ووفاء”.

وعلق حساب يحمل اسم “ميماتي باش” قائلًا: “اللاعب الأعظم والأفضل في العقد الأخير في نادي الاتحاد، لم يتمرد يومًا لم يشتكي النادي يومًا لم يحدث مشكلة يومًا صبر على كل الظروف قدم كل شيء للفريق أمتعنا في كل لقاء، الآن حان وقت رحيله ومغادرته للاتحاد هذا هو حال كرة القدم.. وداعًا فيلانويفا”.

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