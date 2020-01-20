جنسية نجم الوحدة الجديدة تحرم النصر من هدفه

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الاثنين، منح اللاعب الأرجنتيني سيباستيان تيجالي مهاجم نادي الوحدة الإماراتي، جنسية دولة الإمارات حيث يحق له تمثيل المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر الإنترنت بيانات اللاعب سيباستيان تيجالي الذي أصبح إماراتيًا كونه عاش في البلاد مدة تخطت الخمس سنوات، كما لم يسبق له أن لعب مع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم.

وبعد قرار اتحاد القدم الإماراتي بمنح تيجالي الجنسية الإماراتية، سيتمسك الوحدة باللاعب ولن يُفرط فيه بعد أن كان النصر راقبه مؤخرًا لضمه في ميركاتو يناير وتدعيم خط الهجوم، لأن الوحدة سيبحث عن ضم محترف أجنبي والاستفادة من تيجالي كلاعب إماراتي في صفوف الفريق.

وجاء منح الجنسية الإماراتية لتيجالي بمثابة أمر حرم النصر من التفكير في ضم اللاعب من أصول أرجنتينية، خاصة أن الوحدة لن يُفرط فيه وسيستفيد منه مستقبلًا مثله مثل اللاعبين الإماراتيين.

ويبحث نادي النصر عن ضم مهاجم جيد ليكون بديلًا للاعب النيجيري أحمد موسى، الذي تعرض لوابل من الانتقادات مؤخرًا، خاصة بسبب هبوط مستواه الفني وعدم وجود فاعلية منه على شباك الخصوم في المباريات.

يذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة مع نادي الهلال المتصدر.

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