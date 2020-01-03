جوارديولا: مانشستر سيتي لا يفتقد أرتيتا

المواطن - محمد سمعه

نفى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تأثر وافتقاد السيتي برحيل مواطنه ميكيل أرتيتا الذي تولى مؤخرًا تدريب نادي أرسنال الإنجليزي.

ونقلت صحيفة مترو الإنجليزية تصريحات جوارديولا الذي قال: نحن نغير من الروتين لدينا يومًا بعد يوم، ومانشستر سيتي لا يفتقد أرتيتا، هو الآن مدربًا لنادي أرسنال.

وتابع جوارديولا: إيمريك لابورت تدرب أمس الخميس لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة وتدرب مع الفريق اليوم بشكل جيد.

وأسقط نادي أرسنال، خصمه مانشستر يونايتد بثنائية دون رد أول أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020.

ومنذ بداية الشوط الأول ضغط أرسنال هجوميًّا وبقوة، حيث أسفر الضغط عن الهدف الأول لـ أرسنال الذي أحرزه اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، مستغلًّا خطأ في التمركز بين لاعبي ومدافعي مانشستر يونايتد.

وانهار أداء نادي مانشستر يونايتد دفاعيًّا مما أعطى الفرصة لفريق أرسنال للبحث عن إحراز الهدف الثاني في المباراة.

وبالدقيقة الثانية والأربعين، تمكن المدافع اليوناني سقراطيس باباستاتوبولس من إحراز الهدف الثاني للجانرز من ركلة ركنية مستغلًّا ارتداد الكرة من دفاعات نادي مانشستر يونايتد.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم نادي أرسنال بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني لم يخلق مانشستر يونايتد أي فرص هجومية ذات رائحة خطورة حقيقية على مرمى الحارس الألماني بيرند لينو، لينتهي اللقاء بفوز الأرسنال بثنائية نظيفة.

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