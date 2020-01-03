جوليانو : لا زلنا نشعر بـ”حلاوة” الفوز بالدوري وهدفنا السوبر

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب البرازيلي جوليانو، نجم نادي النصر، على أن فريقه لا يزال مستمتعًا بـ”حلاوة” الفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي، مضيفًا أن النصر سيدخل مباراة السوبر ضد التعاون بهدف تحقيق اللقب.

وتابع جوليانو خلال المؤتمر الصحافي قبل مباراة السوبر السعودي: نحن نحترم فريق التعاون الذي يملك القدرات لخوض لقاء السوبر بعد فوزه بلقب كأس الملك بالموسم الماضي، ولكننا في النصر نثق في أنفسنا من أجل حسم اللقب غدًا.

وأضاف جوليانو: نعلم تمامًا أن مواجهة السوبر تختلف تمامًا عن مباراة الدوري بين الفريقين، ولهذا نحن نركز تركيزًا كبيرًا على تحقيق اللقب.

وواصل جوليانو حديثه قائلًا: لا زلنا نشعر بـ”حلاوة” التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، ولكن لدينا إصرار كبير للفوز وإسعاد جماهيرنا، العواطف والتوقعات لهذه المباراة ستكون عالية.. لكن تحضيرنا للمباراة كأي مباراة نلعبها.. لا يوجد شيء مميز نعمله لنتمكن من تحقيق الفوز.

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