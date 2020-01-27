خلال منافسات الدور الأول

جونز يتصدر قائمة الحراس الأكثر تصديًا

2020/01/28
الساعة 12:27 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حارس النصر براد جونز
المواطن - مروة نبيل

تألق حارس المرمى الأسترالي براد جونز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُعد جونز من أبرز حراس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، حيث نجح في التصدي لـ27 مرة بنسبة تصل إلى 84.4%، ليكون الأكثر تصديًا في الدور الأول.

ويحتل حارس مرمى الوحدة سابقًا وضمك حاليًّا، الجزائري مصطفى زغبة المركز الثاني، حيث وصلت نسبة تصديه لـ74.5%، مقابل 73.5% لحارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مصطفى ملائكة.

وقال حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حراس المرمى الأعلى نسبة في التصدي خلال الدور الأول من دورينا الأغلى شريطة أن يكون لعب أكثر من 10 مباريات”.

وتابع حساب الدوري السعودي للمحترفين تغريدته قائلًا: “من برأيكم أبرز حامي لشباك فريقه هذا الموسم؟”.

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