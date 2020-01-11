جونسون: إقرار إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية خطوة أولى مهمة

المواطن - متابعة

رأى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، أن إقرار إيران بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ خطوة أولى مهمة، مشيرًا إلى أن الحادثة تعزز أهمية وقف تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بوريس جونسون، في بيان صدر عن مكتبه: “إن اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت بطريق الخطأ طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752 خطوة أولى مهمة”، وفقًا لـ”رويترز”.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: “سنبذل كل ما بوسعنا لدعم عائلات 4 ضحايا بريطانيين وضمان حصولهم على الأجوبة وطي الصفحة بالشكل الذي يستحقونه”.

وأشار جونسون إلى أن بلاده ستعمل عن قرب مع كل من كندا وأوكرانيا وغيرهما من الشركاء الدوليين لضمان إجراء تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل وإعادة جثث القتلى، وفقًا لما ذكرته “فرانس برس”.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن “هذه الحادثة الأليمة تؤكد أهمية خفض تصعيد التوتر” في الشرق الأوسط، وشدد على “أهمية مضي جميع القادة قدما بالمسار الدبلوماسي”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في وقت سابق السبت أن تحقيق الجيش بشأن الحادثة توصل إلى أن الصواريخ التي أسقطت الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737 أطلقت بـ”خطأ بشري… لا يغتفر”، فيما أمر المرشد الإيراني علي خامنئي القوات المسلحة الإيرانية بمعالجة أوجه التقصير لمنع تكرار الحادثة.

تابعنا على تواصل معنا على