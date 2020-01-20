جوني كيم يقهر المستحيل ويصبح جنديًا وطبيبًا ورائد فضاء!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

سيضيف جوني كيم في سيرته الذاتية مهنة رائد فضاء بجانب كونه طبيبًا وضابط بحرية، لتزيد قائمة إنجازاته وجوائزه.

تخرج جوني كيم يوم الجمعة من تدريب لمهمة سترسله مع 11 من رواد الفضاء الآخرين إلى الفضاء الخارجي، وسوف يدخل التاريخ كونه أول رائد فضاء لـ ناسا أمريكي من أصل كوري يشرع في مهام إلى محطة الفضاء، وفي مهمة أرتميس إلى القمر، وربما في أول مهمة استكشاف بشرية إلى المريخ.

وقال الأب والزوج البالغ 35 عامًا إنه كان دائمًا يسعى إلى المغامرة، ولا يفضل البقاء في مكان يعتاد عليه، لكن الأمر استغرق بعض، ففي طفولته كان يوصف بأنه مثال على ذلك الطفل الهادئ الذي يفتقر إلى الثقة الكاملة بالنفس.

وفي سن الـ 16، انضم جوني كيم البحرية الأمريكية، ووصف ذلك بأنه أفضل قرار اتخذه في حياته؛ لأنه حوّله من الصبي الذي يفتقر الثقة إلى شخص يؤمن بنفسه، وخدم في 100 مهمة قتالية وعمليات في الشرق الأوسط وكُرم بنجمة فضية وأخرى برونزية.

وعاد كيم بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وذهب إلى كلية الطب بجامعة هارفارد حيث تخصص في طب الطوارئ وتخرج في عام 2016، وقرر ذلك بعد رؤية إصابة أحد أصدقائه وشعوره بالعجز وعدم مساعدته فقرر أن يكون طبيبًا.

وكان جوني كيم طبيبًا مقيمًا في طب الطوارئ في مستشفى ماساتشوستس العام ومستشفى بريغهام، عندما تم اختياره ليكون رائد فضاء في يونيو 2017، وقال: في اللحظة التي اكتشف فيها أنه تم اختياري من قِبل ناسا كنت سعيدًا ومبتهجًا ومتحمسًا كطفل في الـ 10.

وقضى كيم عامين في برنامج تدريب رواد الفضاء وتخرج في 10 يناير، مع 11 رجلاً وامرأة آخرين لمجموعة رواد الفضاء التابعة لناسا 22 من بين 18 ألف و300 متقدم.

في عملية التدريب المرهقة، تدرب على السير في الفضاء، والروبوتات، وأنظمة الفضاء الدولية، وكفاءة طائرة T-38 واللغة الروسية، والآن ينتظر بفارغ الصبر مهمته الأولى، من المحتمل أن تصل إلى القمر، ثم إلى ما بعدها.

تابعنا على تواصل معنا على