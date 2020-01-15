جيجا بايت تطلق 3 شاشات جديدة لعشاق الألعاب

المواطن - متابعة

أعلنت شركة جيجا بايت إطلاق 3 شاشات جديدة لعشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشات الجديدة تمتاز بمعدل سريع لتنشيط الصورة مع دعم تقنية FreeSync Premium Pro من شركة AMD وتقنية HDR مع تغطية جيدة لنطاق الألوان ونصف قطر منحنى 1500R.

ويأتي الموديل الفاخر G32QC من جيجا بايت بشاشة قياس 31.5 بوصة مع معدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز وتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 90%، وتعمل الشاشة الجديدة بدقة وضوح 2560×1440 بيكسل مع دعم تقنية FreeSync Premium Pro الجديدة.

ويتضمن الموديل G27QC تجهيزات مشابهة، ولكنه يأتي بشاشة قياس 27 بوصة مع تقنية HDR ready ومعيار FreeSync Premium من AMD.

ويمتاز الموديل الثالث G27F بتقنية FreeSync ولا يدعم تقنية HDR، ويبلغ معدل تنشيط الصورة 144 هرتز، وتعمل بدقة وضوح 1920×1080 بيكسل.

وأعلنت شركة جيجا بايت عن إطلاق شاشات الألعاب الجديدة في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري، ولكنها لم تفصح عن أي بيانات بشأن أسعار الشاشات الجديدة.

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