جيمس نورتون.. المرشح المفضل للعب دور بوند المقبل

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

في خضم تكهنات محمومة حول من سيلعب دور الجاسوس البريطاني في سلسلة أفلام جيمس بوند بعد دانييل كريغ، ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن جيمس نورتون هو بوند المقبل.

وقال المطلعون إنه كان هناك العديد من الاجتماعات والمناقشات حول من سيكون في القائمة، وكانت المواصفات التي حددوها أن يكون طويل القامة، ضخم، لائق بدنيًا.

ورغم بساطة المواصفات، فهناك 5 أسماء فقط على قائمة الممثل المقبل لجيمس بوند، وحاز نورتون على موافقة وتأييد أغلب المعنيين ووُصف بأنه المرشح المفضل.

وكانت بدأت عملية البحث عن بوند جديد في عام 2016 عندما اعترف دانييل، 51 عامًا، بأنه لن يقوم بمثل هذا الدور مجددًا، وأنه يفضل كسر زجاج وقطع شرايينه على ذلك، مضيفًا: كل ما أريد القيام به هو المضي قدمًا.

من هو جيمس نورتون؟

وُلد في لندن، المملكة المتحدة، 35 عامًا، وتعلم في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية، في تخصص تمثيل، وتحصل منها على بكالوريوس في الفنون، ويبلغ طوله 1.85 متر.

يمتهن التمثيل، فهو ممثل أفلام، وممثل مسرحي، وممثل تلفزيوني، ومع ذلك فلا يملك قائمة كبير من الأعمال، حيث أدى دور البطولة في المسلسل التلفزيوني البريطاني The Trial of Christine Keeler، وبعض الأعمال الأخرى.

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