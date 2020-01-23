جينك يفوز على النصر في كأس القادة السعودي

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة النصر ضد جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم، بخسارة العالمي بنتيجة 8/0.

وبدأت مباراة النصر ضد جينك بشكل سريع، وفرض الفريق البلجيكي سيطرته على أحداث الشوط الأول، وتقدم بسداسية نظيفة أحرزها في الدقائق 5، 9، 11، 14، و20، فيما جاء الهدف السادس عند الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل جينك الهدف السابع عند الدقيقة 46، وظهر لاعبو النصر بعد ذلك بشكل أفضل دفاعيًا وحاولوا التماسك لعدم استقبال مزيد من الأهداف.

وتمكن الفريق البلجيكي من تسجيل الهدف الثامن عند الدقيقة 68، لتنتهي مباراة النصر ضد جينك بخسارة العالمي بثمانية أهداف دون رد.

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