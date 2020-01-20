حائل تسجل أقل درجة حرارة في المملكة
خلال الربع الأول من الشتاء

حائل تسجل أقل درجة حرارة في المملكة

2020/01/20
الساعة 11:07 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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طقس منطقة حائل
المواطن - الرياض

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة دون الصفر (-1) خلال الربع الأول من فصل الشتاء، وفقاً لما رصدته المراصد التابعة للهيئة.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة على المملكة، خاصة المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء صحو بوجه عام وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة. فيما يكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

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