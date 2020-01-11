حادث تصادم في المخواة كاد يودي بحياة 3 أشخاص

حادث تصادم في المخواة كاد يودي بحياة 3 أشخاص

2020/01/12
الساعة 1:56 صباحًا
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المواطن - محمد المقصّي - الباحة

وقع حادث تصادم مساء أمس ، السبت، في محافظة المخواة ” أمام محطة الجبل “، نتج عنه عدة اصابات خطيرة .

وفي التفاصيل التي وردت لـالمواطن ” قال المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر مساء  السبت، يفيد بوقوع حادث تصادم بمحافظة المخواة أمام محطة الجبل.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه من الهلال الأحمر وفرقة من اسعاف الصحة، وأيضا الدفاع المدني، إلى الموقع.

وأوضح أنه تم مسح الموقع فور وصول أول فرقة، حيث تبين وجود ثلاث اصابات خطيرة بالموقع، تم التعامل معها اسعافياً في مكان الحادث، ونقلت من قبل فرق الهلال الأحمر وفرقة من اسعاف الصحة إلى مستشفى المخواه العام .

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