حالات لا يحتاج فيها المستفيد تحديث حساب المواطن

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن الحالات التي لا يحتاج فيها المستفيد تحديث البيانات مشيرًا إلى أن ذلك الأمر مرتبط بالتغير الذي يطرأ على بعض أو كل البيانات.

وردت خدمة المستفيدين في حساب المواطن على استفسار بشأن مدى الحاجة إلى تحديث البيانات بالرغم من أن أيًا منها لم يتغير بالقول: “لا يلزمك التحديث إلا في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، حيث يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب)، ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى”.

وكان حساب المواطن طلب من المستفيدين المسجلين الذين أرفقوا مستندات انتهت صلاحيتها بالمسارعة إلى تحديثها بمستندات حديثة حتى لا يتوقف صرف الدعم عنهم.

وأمهل حساب المواطن المستفيدين حتى الـ25 من الشهر الجاري فيما سيتم وقف الدعم عمن لم يقم بتحديث المستندات لحين رفع المستندات الجديد.

ويطلب حساب المواطن تحديث بيانات الدخل والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة بشكل دوري وفق أي مستجدات تطرأ عليها.

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس 9 يناير 2020 حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 28 استحقاق شهر مارس المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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