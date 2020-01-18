“حب الناس أكبر غنيمة “.. دعوات بالشفاء تحيط تركي آل الشيخ

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تصدر هاشتاق ” #تركي_آل_الشيخ”، قائمة الأكثر تداولا في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وذلك بعدما انتشرت صورة لرئيس هيئة الترفيه، التقطت له خلال رحلته إلى أوروبا، والتي سيخضع خلالها لعملية جراحية.

وكان في مقدمة المغردين، الإعلامي محمد آل طفيل، والذي نشر صورة تجمعه برئيس هيئة الترفيه في أوروبا، وعلق عليها: “اسأل الله العلي القدير أن يشفي تركي آل الشيخ وجميع مرضى المسلمين والمسلمات، تقوم بالسلامة أبو ناصر”.

كما غرد مدير عام شركة ركاء القابضة، سلمان فهد المالك، قائلا: “اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي شفاءً لا يغادر سقماً، الله يشفيك يا أبو ناصر، وترجع لنا بألف سلامة”.

وقالت فواز عزيز: ” أنت اللي نقلت الترفيه لنا بشكل مختلف، أمتعت الشعب بكل قوة تملكها، سويت شي في الرياض شفناه جميل ومشرف، للأمانة كل المناطق مو بس الرياض يشكرون عملك”.

بينما غرد حساب باسم أحمد قائلا: ” أرجو من الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يمده بالصبر والقوة، لتجاوز هذا الطارئ الصحي”.

كما غرد فيصل المطيري :” الله يقومك بسلامه يا أبو ناصر، أتمنى لك العافية طول حياتك، أتمنى من الجميع الدعاء لهذا الشخص، إنه ابن الوطن ، شكراً على كل وقفه لك قدمتها لهذا البلد، سألين الله عز وجل أن يلبسك الصحة والعافية، وأن يجعل ما أصابك أجر وعافيه”.

وطمأن تركي آل الشيخ محبيه على صحيته، حيث نشر تغريدة على حسابه قال بها :”

أنا بحب الناس في صحة وخير

وأكيد حب الناس أكبر غنيمة

اللي لهم عندي مودة وتقدير

وأيديهم لي بالدعاوي كريمة

أيو الله أنهم غير، وأخلاقهم غير

واعتز بأصحاب النوايا السليمة

وبكره بحيل الله تهّل التباشير

من فضل ربي غيمةٍ بعد غيمه

وكشف الفنان ماجد المهندس يوم أمس، خبر مرض تركي آل الشيخ وخضوعه لعملية جراحية، خلال كلمة ألقاها عقب تكريمه من قبل الهيئة العامة للترفيه، قال خلالها إنه هاتف المستشار تركي قبل دقائق من صعوده إلى المسرح.

وأضاف أن تركي آل الشيخ كان في طريقه لدخول غرفة العمليات في إحدى الدول الأوروبية، ولكنه لم يكشف عن طبيعة مرضه.

ولفت المهندس إلى أن تركي آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية أكدب عليك للفنانة وردة الجزائرية، ويهديها للجمهور، وهذا ما لباه المهندس بالفعل.

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