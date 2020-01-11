حجاج الشيباني يخطف الأول في مسابقة الطبع بمهرجان الإبل

المواطن - الرياض

حقق حجاج سعد مفلح الشيباني المركز الأول في مسابقة الطبع، عقب فوزه في المرحلة الثانية والأخيرة التي أقيمت اليوم السبت بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وجاء ناصر فراج عجب السبيعي في المركز الثاني، فيما حقق نواف الفديع شباب الشيباني المركز الثالث، ودخل المتسابقون في منافسة على ثلاثة أشواط وهي النفق (يطلب من كل راعي المرور من خلاله)، والمشالع (مع تبديل العصى)، وتنويخ الرحول (إلزام المشارك بتنويخ رحوله وسط الميدان).

وكان الخماسي المشارك اليوم قد تأهل الأسبوع الماضي من ضمن 11 منقية، بعد حصولهم على المراكز الخمسة الأولى في المرحلة الأولى من المسابقة، والتي ضمت أربعة أشواط وهي- عقبة الراكب إبله بالرحول، وعقبة الراكب إبله بالرجل، والمضيق (مدخل ضيق في سور من الخرسانات البلاستيكية)، والمشالع.

يذكر أن مسابقة الطبع ترتكز على سلوك الإبل واستجابتها للأصــوات وسرعة انقيادها لنداء راعيها والانسياق خلفه والسير في أضيق الطرقات واستجابتها بعد قيادتها من الرحول.

واستحدثت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منذ نسخته الثانية مسابقة “طبع الإبل”، وتهتم هذه الفعالية بعرض مهارات الطبع المذهلة للإبل، إذ تستهدف المهتمين والمدربين لطباع الإبل في ميدان الملك عبدالعزيز للإبل، كما تم إضافة مرحلة “النفق” في النسخة الحالية.

الفائزون في المرحلة الثانية والأخيرة في مسابقة الطبع:

1- حجاج سعد مفلح الشيباني

2- ناصر فراج عجب السبيعي

3- نواف الفديع شباب الشيباني

4- ذيب الفديع شباب العتيبي

5- فهد برزيل سرحان الرشيدي

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