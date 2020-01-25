حدث في الرياض.. تخيل يوقفك المرور ويعطيك مالاً!

المواطن - الرياض

أُطلقت من مدينة الرياض حملة 80، والتي تهدف إلى استثمار وعي السائقين الملتزمين مرورياً ونشره من خلالهم في المجتمع، وتقوم فكرتها التي يقدمها الإعلامي صلاح الغيدان على متابعتهم برفقة المرور السري دون علمهم، ومن ثم استيقافهم وتحفيزهم بمكافأة مادية وشهادة شكر.



وفي موقف عفوي استوقفت الحملة أحد السائقين كانت سرعته زائدة ورصدت ردة فعله بعد أن علم بحرمانه من المكافأة نتيجة ارتكابه المخالفة.

الجدير بالذكر أن الحملة تم إطلاقها بالشراكة بين المرور والمركز الوطني لسلامة الطرق، والذي يعد المركز أحد مشاريع برنامج التحول الوطني 2020 والذي يهدف إلى أن تصبح المملكة ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030

ولم تغفل الحملة عموم السائقين، حيث بإمكانهم الفوز بإحدى السيارات العشر المقدمة من كيا الجبر الراعي الرسمي للحملة، والتي ستوزع في آخر حلقة من خلال سحب إلكتروني، بعد أن يرشح الراغبين أنفسهم عن طريق موقع الحملة هنا

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