حدث في الكويت .. أردني يرمي زوجته من الطابق الثاني

المواطن - متابعة

نجت امرأة رماها زوجها من الطابق الثاني في الكويت، بعد شجار عنيف نشب بينهما.

وانتهى الشجار بين زوجين من الجنسية الأردنية في دولة الكويت، حيث أقدم الزوج على رمي زوجته من شرفة مسكنهما.

وشهد منزل الزوجين الكائن في الدور الثاني في إحدى بنايات منطقة “الفنطاس” محاولة قتل مروعة بحق الزوجة على يد زوجها الذي لاذ بعدها بالفرار بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.

وكشف مصدر أمني أن “المسعفين ورجال الأمن لدى وصولهم إلى البناية محل البلاغ وجدوا الزوجة في الفناء وتعاني من كسور نتيجة سقوطها من الدور الثاني وارتطامها بالأرض وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج”.

وأوضحت الصحيفة أن الجهات الأمنية سجلت قضية شروع بالقتل، وجارٍ البحث عن الزوج.

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