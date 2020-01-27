حرس الحدود يحبط تهريب أطنان من الحشيش والقات

المواطن - الرياض

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (١٧٩٠) ألف وسبع مئة وتسعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر خلال شهر جمادى الأول من عام ١٤٤١هـ.

كما تم خلال نفس الفترة مصادرة (٩٠٠٦٥) تسعة أطنان وخمسة وستين كيلوجراماً من مادة القات المخدر والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٧٩) تسعة وسبعون شخصاً، بينهم (٦١) واحد وستون متهماً من الجنسية الإثيوبية، و (٧) سبعة متهمين من الجنسية اليمنية، و(٥) خمسة متهمين سعوديي الجنسية ، و(٤) أربعة متهمين من الجنسية الصومالية، وشخصان مجهولو الهوية وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تمت إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

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