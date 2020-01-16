حساب الآسيوية لـ البريكان: ننتظر هذه الأهداف الرائعة بدوري الأبطال

المواطن-مروة نبيل

أشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالهدف الذي سجله نجم الأخضر الأولمبي، فراس البريكان خلال مباراة السعودية وسوريا.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا مقطع فيديو للهدف الرائع الذي أحرزه نجم الأخضر بالكعب، وعلق قائلًا: “من أجمل أهداف البطولة حتى الآن.. فراس البريكان يتألق ويقود بلاده إلى صدارة المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 سنة”.

وأضاف حساب البطولة الآسيوية الرسمي قائلًا: “ننتظر مثل هذه الأهداف الرائعة في دوري أبطال آسيا فراس البريكان”.

ونال هدف نجم الأخضر الأولمبي إشادة كبيرة، حيث أثنى عليه حساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على “تويتر”، وعلق قائلًا: “هدف فراس البركان الخلفي هو شيء من الجمال!”.

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره السوري بالأمس على ملعب تاماسات في بانكوك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وفاز الأخضر الأولمبي بهدف دون رد سجله فراس البريكان.

وتأهل الأخضر الأولمبي إلى الدور التالي بعد تصدر المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 7 نقاط، ليواجه المنتخب التايلاندي.

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