حساب المواطن : نراجع البيانات بشكل دوري

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه يتم مراجعة البيانات بشكل دوري.

وأوضح حساب المواطن ردًّا على استفسار مستفيد بشأن رفع عقود إلكترونية شارفت مدتها على الانتهاء، أنه يجب التوجه إلى بوابة حساب المواطن (إدارة المرفقات) وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية)؛ حتى لا يؤثر على أهلية المستفيدين واستحقاقهم.

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن إجمالي الأموال المودعة في حسابات المستفيدين منذ انطلاقة البرنامج بلغت أكثر من 63 مليار ريال سعودي.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرنامج سلطان القحطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “63.5 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ26 لشهر يناير”.

يذكر أن البرنامج أودع في الساعات الأولى من صباح اليوم، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال.

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