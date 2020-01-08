حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم استحقاق يناير

حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم استحقاق يناير

2020/01/09
الساعة 12:11 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
4
طباعة
المواطن - الرياض

أعلن برنامج حسب المواطن- قبل قليل- إيداع الدعم المستحق للدفعة الجديدة استحقاق شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

4

4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
ماجد علي محمد الوذري
ضيف
ماجد علي محمد الوذري

لم يتم إيداع على حسابي حساب المواطن

أعجبني-1لم يعجبني  رد
8 ساعة
ماجد علي محمد الوذري
ضيف
ماجد علي محمد الوذري

لم يتم إيداع حساب المواطن

أعجبني0لم يعجبني  رد
8 ساعة
فهد بن محمد خياط
ضيف
فهد بن محمد خياط

يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد اريدادفع المخالفات

أعجبني1لم يعجبني  رد
18 ساعة
تركي العتيبي
ضيف
تركي العتيبي

اقول حسبي الله نعم الوكيل فيكم اليوم للشهر الثالث ما نزلي شي من الدعم كلها علشان سجنت شهرين بسبب دين وخرجت وتوقف عني الدعم من دخولي ولحد الآن حتى التابعين لي وهم اطفالي لم ينزل لهم أي شي طيب وش ذنبهم هؤلاء الاطفال ينحرموا من الدعم رغم ان دخلي الوحيد هو من حساب مواطن فقط لا راتب وظيفي ولا تقاعد ولا ضمان ولكن ما اقول إلا م مثل قلت في البدايه حسبي الله ونعم الوكيل فمن تسبب لي في هذا،،،

أعجبني1لم يعجبني  رد
19 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم استحقاق يناير
    •
  • حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لمن تقل أعمارهم عن 22 عامًا
    •
  • حساب المواطن يوضع إجراءات إضافة التابعين للأم بعد وفاة الوالد
    •
  • ثلاثة أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن.. التسجيل مستمر
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :