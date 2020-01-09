حساب المواطن يرد على استفسار مهم بشأن العلاوة السنوية
يجب إضافتها إلى الراتب المُسجل ببوابة البرنامج

حساب المواطن يرد على استفسار مهم بشأن العلاوة السنوية

2020/01/09
الساعة 9:00 صباحًا
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن إضافة المستفيدين للعلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقًا عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر إنه يتم إضافة إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد”، كما لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وأعلن برنامج حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إيداع الدعم المستحق للدفعة الجديدة استحقاق شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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فهد بن يحى عبده دغريري
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فهد بن يحى عبده دغريري
ضيف
فهد بن يحى عبده دغريري

ممتاز جدا

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