حساب المواطن يرد على شخص أخفى 1000 ريال من راتبه

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على أهمية الإفصاح عن كافة مصادر الدخل الشهري وتحديث البيانات حتى لا يتوقف الدعم.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب المواطن سؤالًا من أحد الأشخاص قال فيه : أنا مسجل في حساب المواطن ومسجل لدى التأمينات علمًا بأن الأجر المسجل في التأمينات 3000 ريال لكن ما يصرف لي بعد الاستقطاعات هو 2000 ريال وقمت بإدخال هذا الرقم عند التسجيل في حساب المواطن. هل هناك مشكلة في ذلك أم أعيد التعديل بالرقم الأكبر؟

ورد حساب المواطن بالقول : يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل ” التأمينات/ التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وكان حساب المواطن أهاب بالمستفيدين الذين أرفقوا مستندات انتهت صلاحيتها بالدخول إلى حسابهم ورفع نسخة جديدة من المستندات الحديثة قبل يوم 25 يناير الجاري حتى لا يتوقف عنهم الدعم.

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس 9 يناير 2020 حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 28 استحقاق شهر مارس المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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