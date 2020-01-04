حساب المواطن يرد على مستفيد يشكو من القروض والديون

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية عند حساب الدعم بالنسبة للمستفيدين.

وأضاف أنه يتطلب على المستفيد، الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد”.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد يشكو تراكم الديون التي أثقلت كاهله، وعجزه عن سداد القروض، حيث طالب بزيادة الدعم لمساعدته في سداد ديونه.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين قال خلالها: “إنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد”، كما أنه لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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