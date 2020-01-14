حساب المواطن يرد على مستفيد يطلب زيادة الدعم

أكد برنامج حساب المواطن، أن قيمة الدعم لرب الأسرة تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.
جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية زيادة الدعم بقوله: “هل ما في مجال لزيادة الدعم؟”.
وأضاف حساب المواطن، في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال حاسبة الدعم التقديرية اضغط هنا.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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بسم الله الرحمن الزحيم.. الله يعطيكم العافيه.. تعليقي واستفساري… اتوقع علي معلومات الفرد الموجوده في سجلات حساب المواطن.. اتوقع انهم يعرفون مقدار الدين او القسط الي المواطن يدفعه شهريا…. فهل حساب المواطن جعل قيمة قسط المواطن بعين الاعتبار ام ليس داخل تحت الحاسبه….
زيدها الحساب الموطن السعوديه يتام ابوي متوافي المدينه تبوك
ياحساب المواطن انا لا اعمل في أي قطاع لاخاص ولا حكومي وكذالك الزوجه لاتعمل لاقطاع خاص ولاحكومي ولدي طفله وتعطوني 730 ريال وش تسوي هذي أسألكم بالله وعندي إيقاف خدمات المشكله السجل المدني عندكم وتعرفون اني اعمل أو لا وكذالك الزوجه السجل المدني حقها عندكم تعرفون أنها تعمل أولا
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