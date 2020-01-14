حساب المواطن يرد على مستفيد يطلب زيادة الدعم
الدعم يتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها

حساب المواطن يرد على مستفيد يطلب زيادة الدعم

2020/01/14
الساعة 10:49 صباحًا
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
3
طباعة
المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أن قيمة الدعم لرب الأسرة تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية زيادة الدعم بقوله: “هل ما في مجال لزيادة الدعم؟”.

وأضاف حساب المواطن، في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال حاسبة الدعم التقديرية اضغط هنا.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

3

3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
خالد السفران
ضيف
خالد السفران

بسم الله الرحمن الزحيم.. الله يعطيكم العافيه.. تعليقي واستفساري… اتوقع علي معلومات الفرد الموجوده في سجلات حساب المواطن.. اتوقع انهم يعرفون مقدار الدين او القسط الي المواطن يدفعه شهريا…. فهل حساب المواطن جعل قيمة قسط المواطن بعين الاعتبار ام ليس داخل تحت الحاسبه….

أعجبني0لم يعجبني  رد
8 ساعة
عبدالله مطلق سالم هرماس العطوي
ضيف
عبدالله مطلق سالم هرماس العطوي

زيدها الحساب الموطن السعوديه يتام ابوي متوافي المدينه تبوك

أعجبني0لم يعجبني  رد
8 ساعة
سعد الزهراني
ضيف
سعد الزهراني

ياحساب المواطن انا لا اعمل في أي قطاع لاخاص ولا حكومي وكذالك الزوجه لاتعمل لاقطاع خاص ولاحكومي ولدي طفله وتعطوني 730 ريال وش تسوي هذي أسألكم بالله وعندي إيقاف خدمات المشكله السجل المدني عندكم وتعرفون اني اعمل أو لا وكذالك الزوجه السجل المدني حقها عندكم تعرفون أنها تعمل أولا

أعجبني0لم يعجبني  رد
10 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • حساب المواطن يوضح طريقة إضافة بيانات السجل التجاري
    •
  • حساب المواطن يكشف عن إجمالي أموال الدعم منذ انطلاقته
    •
  • حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم استحقاق يناير
    •
  • حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لمن تقل أعمارهم عن 22 عامًا
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :