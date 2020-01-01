حساب المواطن يستبق الدعم بتوضيح مهم حول معايير الاستحقاق

المواطن - الرياض

قبل أيام من موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة يناير، أعاد البرنامج التأكيد على أهمية توافر معايير الاستحقاق في الأشخاص الذين انطبقت عليهم شروط الأهلية.

وقالت خدمة المستفيدين في حساب المواطن ردًا على سؤال حول معايير الاستحقاق: يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وفي سياق متصل شدد البرنامج على ضرورة الإفصاح عن السجلات التجارية حتى المتوقفة منها بالقول : في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ ،وسيتم احتسابه من ضمن دخل الأسرة.

هذا ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة التالية من دعم حساب المواطن يوم التاسع من الشهر الجاري بدلًا من اليوم العاشر الذي يتصادف مع إجازة نهاية الأسبوع.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تابعنا على تواصل معنا على